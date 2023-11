La Thérapie d'acceptation et d'engagement

Bien qu'habituellement associé à la configuration classique des suivis ne s'adressant qu'à une seule personne, le champ de la psychomotricité s'est très rapidement et naturellement tourné vers des approches groupales. Et ce notamment du fait de son inclusion dans des espaces institutionnels convoquant de fait la question du groupe. La question du groupe interroge les aspects multiples des liens interpersonnels, pour lesquels les enjeux psychomoteurs apparaissent primordiaux. Cet ouvrage vise ici une analyse de ces liens étroits, en prenant appui sur plusieurs questionnements : comment s'organise pratiquement l'accompagnement des groupes par les psychomotriciens ? Quelles différentes formes (techniques, médiations diverses...) le groupe peut-il revêtir ? Quels supports théoriques viennent en étayer l'élaboration et, surtout, comment penser une forme d'éclairage originale qui permette d'élaborer la place centrale qu'occupe la question du corps dans le groupe ? C'est sur tous ces points que l'ensemble des contributions de ce livre propose de réfléchir, autour de cet enjeu majeur de la pratique des psychomotriciens...