L'année de Plantu. Marianne, ne vois-tu rien venir ? Edition 2023

Dans le conte de Perrault, la femme de Barbe Bleue demande à sa soeur : "Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? " Soeur Anne lui répond : "Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie". On pourrait poser la question à Marianne : "Ne vois-tu rien venir ? " Marianne : "Je ne vois que le soleil qui poudroie la planète et la politique qui verdoie ou rougeoie selon les jours ! " Marianne voit-elle vraiment venir les événements qui s'annoncent ? Peut-être. Ce livre passe en revue toutes lesquestions concernant la réforme des retraites, les bouillonnements sociaux, le réchauffement planétaire, l'Ukraine, l'Afrique, l'inflation... Cette année, certaines décisions du passé nous explosent à la figure. Ce livre raconte l'histoire des occasions manquées d'hier et aujourd'hui. Le président souhaiterait interroger Marianne sur ce qu'elle voit venir. Ce qu'elle a devant elle, ce n'est pas Macron, ce sont les bouleversements violents, climatiques et politiques. Ce livre devrait vous donner envie de vous lancer dans la politique, le journalisme... ou le dessin.