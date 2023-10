L'habit fait le moine et autres nouvelles

En 1874, Gottfried Keller ajoute un second tome aux Gens de Seldwyla, recueil de cinq nouvelles paru près de vingt ans auparavant. Admirée par Nietzsche, cette oeuvre vive et malicieuse, évocation en plusieurs épisodes d'une Suisse attachée à son passé et attirée par la modernité, ne sera pas traduite en français, dans son intégralité, avant 2020 (Les Gens de Seldwyla, Editions Zoé). Les nouvelles ici réunies, "L'habit fait le moine", "Les lettres d'amour détournées" et "L'artisan de son bonheur", issues du second tome des Gens de Seldwyla, abordent un thème universel : les relations entre les hommes et les femmes. Et elles illustrent à merveille les caractéristiques de l'oeuvre intemporelle de Gottfried Keller, entre ironie et tendresse, réalisme et parodie.