L'entreprise hyper-locale. Réinventer les modèles économiques à partir des territoires

Voyage en hyper-localisme : 30 modèles et 90 études de cas (France et monde) pour décrypter le retour au local ! L'hyper-localisme entrepreneurial consiste à maximiser l'utilisation des ressources et des opportunités territoriales pour développer l'activité, l'adaptabilité et la résilience d'une entreprise. Le local constitue une formidable opportunité pour toute organisation de réinventer son modèle d'affaires et son schéma de création de valeur : - repenser l'offre pour mieux la calibrer ; - dynamiser et enrichir la relation et l'expérience client ; - ancrer la mission ou raison d'être dans le territoire ; - explorer les synergies et mobiliser les "actifs dormants" du territoire ; - valoriser le patrimoine, le capital humain, les coproduits ou encore la formation ; - (ré)apprendre à tisser des partenariats et à exploiter pleinement les savoir-faire disponibles. Toutes les histoires entrepreneuriales de femmes et d'hommes aux profils hétérogènes (secteur, lieu, taille, type d'organisation...) racontées dans l'ouvrage présentent un point commun : la (re)découverte du local, valeur mondiale, est au coeur même de leur modèle économique. De la France aux Etats-Unis en passant par le Pérou ou la Chine, inspirez-vous de celles et ceux qui ont transformé l'essai local !