Dans le cerveau du tueur. Monique Olivier - Michel Fourniret

10 janvier 2003, un père de famille téléphone à TF1. Sa fille de 9 ans a disparu la veille en rentrant de l'école. C'est le début du mystère Estelle Mouzin. Seize ans après l'enlèvement d'Estelle, l'enquête est reprise par deux femmes : Sabine Kheris, juge, et Valérie Duby, greffière. Elles formeront, avec une profileuse et un gendarme, l' "équipe" , comme les appelait Michel Fourniret, et réussiront à nouer avec lui une relation inédite. Cette instruction hors du commun permettra de résoudre trois affaires : celles d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domèce et de Joanna Parrish. Au terme d'une enquête longue de quatre années, Michelle Fines révèle comment la juge et sa greffière ont réussi à entrer dans la tête de Michel Fourniret. On assiste, comme cachés dans le bureau durant les interrogatoires ou derrière un arbre pendant les reconstitutions, à ce face à face incroyable entre la juge, la greffière, le tueur en série et sa complice présumée Monique Olivier. Une guerre d'usure qu'elles ont remportée contre le pire prédateur sexuel français. Michelle Fines est journaliste d'investigation, spécialiste en France des faits divers. Elle a collaboré au journal Le Monde et réalisé de nombreux documentaires pour TF1, France 5, M6 et W9. Elle a également coréalisé pour Netflix la série documentaire L'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier (2023). Ancienne cheffe de service à la rédaction de TF1, elle a été la première à être en contact avec Eric Mouzin, le père d'Estelle.