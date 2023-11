Un conflit a fait en France des millions de victimes sans qu'aucune balle n'ait été tirée. Cette guerre est celle de l'information. Les nouvelles technologies et la puissance des réseaux sociaux ont donné aux opérations d'influence russes un potentiel de viralité dont les pontes du KGB n'auraient pas pu rêver en leur temps. Nicolas Quénel, journaliste d'investigation, a rencontré les acteurs de cette guerre, à cheval entre le cyber et le renseignement. Il livre le fruit de plusieurs années d'enquête sur les opérations d'influence russes, mais également sur la contre-offensive française et européenne. Bien plus qu'un livre sur la propagande, Allô, Paris ? Ici Moscou est un récit incarné qui fourmille de révélations et remonte la piste de ceux qui se cachent derrière ces opérations secrètes et désirent, plus que tout, rester anonymes. Une plongée exceptionnelle dans la guerre de l'ombre qui fait rage entre la Russie et la France, et où tous les coups sont permis.