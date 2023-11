Revoir Paris. Intégrale - Nouvelle édition

Février 2156. Kârinh est née dans l'Arche, une colonie spatiale qui a coupé tout lien avec sa planète d'origine. La jeune femme a toujours rêvé de cette Terre qu'elle n'a jamais vue, et tout particulièrement de Paris. Elle a donc sans hésiter accepté de diriger seule le vaisseau y conduisant une quinzaine de corps en hibernation. Se définissant elle-même comme une utopiomane, Kârinh s'est reconstitué la Ville Lumière à partir d'images aussi fragiles que contradictoires... Mais une fois à destination, Paris va lui réserver plus d'une surprise... Nous entraînant dans une merveilleuse découverte de Paris (de la gare du Nord au Père Lachaise, en passant par les Halles de Baltard et Notre-Dame), Schuiten et Peeters délaissent exceptionnellement leurs Cités Obscures pour nous présenter une cité du futur aussi séduisante qu'effrayante...