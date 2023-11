Pour Aurélie Saada, cuisiner, c'est une façon pudique et tendre de dire aux autres qu'on les aime, qu'on a envie de les voir. Aurélie cuisine ses souvenirs. Dans ses recettes, elle tente de retrouver un moment partagé avec un être cher : un goût de l'enfance, un fou rire, la première bouchée d'un plat que l'on découvre pour la première fois... A Paris ou à la campagne, la table de la chanteuse emblématique du groupe Brigitte ne désemplit pas et elle adore cuisiner pour recevoir. Elle aime les plats qui se partagent. Le joyeux bordel, que manger soit toujours une fête. Cuisiner le soleil est un livre de cuisine généreuse, authentique et unique qui vous emmènera en voyage à travers les saveurs envoûtantes de la Méditerranée et de l'Orient, mais aussi à travers les souvenirs précieux de son autrice flamboyante. Festives, hautes en couleurs, pleines de goûts et de parfums, découvrez plus de 60 recettes délicieuses et faciles à réaliser, des plats traditionnels revisités avec une touche de modernité et de glamour. Du bourguignon à la chakchouka cuite au four et entourée de pain, en passant par des desserts gourmands dont un réalisé avec sa soeur, Chloé Saada, découvrez les délicieuses recettes de celle dont son amie, Elodie Piège, dit qu'elle est tout simplement "une des meilleures cuisinières du monde" .