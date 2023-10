Aristée sera un livre particulier dans la bibliographie prolifique de l'auteur majeur qu'est Vincent Vanoli. Ni vraiment bande dessinée, ni vraiment livre de dessins, les théoriciens le décriront comme "infranarratif" : une suite d'images chacune admirable en soi, mais reliées entre elles par un fil conducteur : ce géant qui erre, qui déambule aussi bien dans la nature que dans les lieux urbains, observant la Terre et les humains sans être vu par eux. Récit ouvert et onirique, autant que recueil de dessins à voir un par un, dans lesquels plonger son regard, Aristée est peut-être la quintessence de l'univers mélancolique et charbonneux de Vincent Vanoli. Préface d'Yves Tenret