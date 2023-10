Modèles manga à dessiner. Les techniques essentielles : personnages en mouvement, expressions du vis. Les techniques essentielles : personnages en mouvement, expressions du visage, détails réalistes

Pour gagner en assurance et dessiner comme un vrai mangaka, il faut des bases solides. Dessiner un personnage en mouvement, opter pour le style shonen ou shojo, varier les expressions et mettre en relief un visage, ajouter des ombres et colorer son dessin aux feutres à alcool... Ces divers procédés vous sont expliqués étapes par étapes, afin que vous les maîtrisiez pleinement. En apprenant de nouvelles techniques, vous élargirez progressivement votre socle de compétences. Les nombreux modèles présents dans ce livre vous permettent d'enrichir votre palette, en prenant plaisir à dessiner et en laissant parler votre imagination, pour créer votre propre manga en toute simplicité !