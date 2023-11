L'or noir. Les sept soeurs - Les septs péchés captaux

L'ère industrielle commence en 1829 au Royaume-Uni, quand Stefenson fait rouler sur rails, le premier train de passagers entre Manchester et Liverpool. C'est le début de l'abolition des distances, de la transformation de l'environnement, de l'exode rural, de l'industrialisation au profit des villes. En 1895, deux Allemands : Dailmer et Bentz conçoivent un moteur à essence bicylindres, qui va engendrer la création de l'automobile. En 2019. Si le charbon demeure avec 44% la première cause d'émissions de CO 2, les hydrocarbures représentent 31%, et le gaz 23, 2 %, soit 11415 MT de gaz carbonique. En 250 années d'ère industrielle, nous avons émis l'équivalent de 35 millions d'années de gaz à effets de serre. Pollué les mers et les océans avec nos déchets.