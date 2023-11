Férocement sage

Bien des choses tournent dans la tête d'Amelia : l'Europe, la guerre, les réfugiés, le sens des traditions que l'on perd, le souvenir des marchands de livres à Paris sur les bords de Seine, la nostalgie du papier, du charleston, des vieilles cartes postales et des photos glacées, tous ces objets témoins d'un passé fou avant que notre monde ne sombre dans les écrans et le tout numérique : ici les images étonnantes et les sujets de réfexion s'enchainent sous la plume polie mais néanmoins révoltée d'une poétesse qui ne veut plus être sage, ou alors seulement "férocement" !