Marvel Super Hero Adventures - Captain Marvel

Captain Marvel est l'une des héroïnes les plus puissantes au monde. Elle a mené les Avengers et Alpha Flight et a empêché d'innombrables invasions extraterrestres. Mais même les plus forts ont parfois besoin de soutien et pour sa nouvelle mission, elle va devoir solliciter l'aide de Spider-Man ! Cet album recueille cinq aventures de Captain Marvel et de Spider-Man vraiment tous publics, dans un style graphique frais et dynamique. Qu'ils affrontent des Géants des Glaces envahissant New York ou qu'ils se préparent pour Halloween, nos héros n'oublieront jamais de s'amuser !