Aberrations, Tome 02. L'Avertissement de la sorcière

Il est temps d'affronter ses cauchemars. Le combat de Crafty et de ses amis ne fait que commencer. Le Shole avance inéluctablement, et le château de Lancaster dans lequel ils se sont réfugiés peut être englouti d'un moment à l'autre. Des aberrations terrifiantes se montrent de plus en plus souvent, et certaines semblent même pouvoir s'aventurer dans le monde diurne. Pire, les créatures paraissent toujours savoir où frapper... Alors, quand une vieille ennemie apparaît dans les cauchemars de Crafty pour l'avertir des dangers à venir, le garçon ne sait plus à qui se fier. Troublé, il doit se préparer au pire, car le temps presse, et les monstres approchent...