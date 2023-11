Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle

Le Louvre, grand musée national, possède une vocation universelle alors même que ses collections sont essentiellement occidentales. Pourtant son histoire montre qu'il a été habité par des oeuvres du monde entier. A l'heure où les prétentions encyclopédiques et universalistes des musées occidentaux font partout l'objet de débats, l'historien Pierre Singaravélou remonte le temps pour comprendre comment le Louvre est devenu, en plus de deux siècles, un cas à part dans l'histoire des musées : un extraordinaire laboratoire d'expérimentation en perpétuelle reconfiguration. Il propose, pour ce faire, de redonner vie aux "fantômes" qui ont vécu en ces lieux, menant l'enquête sur la trace de musées créés au milieu du XIXe siècle pour accroître les domaines d'expertise du Louvre : musée naval, musée ethnographique, galerie espagnole, musée algérien, musée mexicain, musée chinois et tant d'autres encore. Les nouvelles recherches dans cet ouvrage repeuplent le musée de ses masques africains, sculptures péruviennes, plans-relief militaires, maquettes navales et céramiques chinoises : de toutes ces oeuvres aujourd'hui disparues qui ont fait, un jour, entrer le monde au Louvre. L'occasion de poser cette question essentielle : de quel musée le Louvre est-il réellement le nom ?