Mystérieuses momies

Et si les enfants revivaient, dans les pas de l'archéologue Carter, la découverte de la momie de Toutankhamon ? Et s'ils apprenaient l'étonnante recette pour embaumer un pharaon ? Et si, dans les pas des spécialistes, ils passaient momies et sarcophages aux rayons X ? Un incroyable documentaire-aventure, entre mystère, malédiction et recherches scientifiques pour percer les secrets des momies venues de l'Egypte ancienne.