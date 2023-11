L'axe du loup

Vu d'Occident, la Sibérie évoque de vastes étendues gelées où les Soviétiques exilaient leurs prisonniers. Mais peut-on s'échapper d'une prison à ciel ouvert ? Voilà le point de départ de ce récit haletant : un improbable voyage qu'entreprend Sylvain Tesson sur les traces des évadés du goulag, depuis Iakoutsk jusqu'au Golfe du Bengle, 5 000 kilomètres plus au sud. Dans des conditions extrêmes, aux prises avec le froid, la faim et la soif, l'écrivain voyageur multiplie les rencontres en suivant la route du récit A marche forcée, de Slavomir Rawicz. Ce dernier a-t-il pu s'évader au début des années 1940 ? Ou bien a-t-il emprunté son histoire à un autre ? Entre mythe et réalité, récit de voyage et épreuve de force, Sylvain Tesson nous invite une nouvelle fois sur les chemins de la liberté.