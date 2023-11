Contes populaires japonais. 22 contes bilingues pour progresser en japonais, Edition bilingue français-japonais

Ces Contes populaires japonais, richement illustrés, présentent 22 histoires traditionnelles dans leurs versions japonaises et française en vis-à-vis. Que vous soyez étudiant en japonais ou simplement curieux de la culture japonaise traditionnelle, vous allez adorer ce livre ! Les contes se suivent en fonction de leur longueur et de leur complexité croissantes. Chaque histoire comporte une liste complète de vocabulaire, des notes culturelles, un exercice de compréhension et des pistes de réflexion, sous forme de questions. Un résumé pratique des formes des verbes et des adjectifs est proposé en fin d'ouvrage. Des enregistrements audio gratuits de toutes les histoires sont téléchargeables en ligne pour la compréhension orale et l'aide à la prononciation.