Rétrovisions. Un regard illustré sur notre époque

Mathieu Persan, illustrateur de renom, exerce son métier depuis 10 ans et s'est notamment distingué par ses illustrations de presse et ses couvertures de livres. Ce livre a pour ambition, à travers 300 illustrations, de mettre en lumière son regard aiguisé sur notre époque, ses tourments, ses questionnements, mais aussi sur des sujets plus " lifestyle " comme la musique, le sport ou l'art de vivre. Le livre est structuré par thématiques : politique et géopolitique, santé-médecine, sciences et techniques, climat et écologie, musique, art de vivre, voyage, l'Amérique (qui fait rêver Mathieu depuis toujours), les livres... Au fil des pages, certaines oeuvres seront commentées par Benjamin Biolay, Francois Busnel, Neil Hammon...