"Mes premiers mythes grecs", une nouvelle collection pour découvrir la mythologie. L'ingénieux Dédale et son fils Icare sont enfermés dans le Labyrinthe, celui dont nul ne peut s'échapper. Vont-ils trouver une ruse pour en sortir sains et saufs ? L'histoire d'Icare et Dédale racontées aux enfants de manière simple et vivante.