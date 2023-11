Un corps sans vie est retrouvé dans l'arrière boutique d'un salon de tatouage. La scène laisse peu de place au doute, l'homme a été assassiné. Chargé de l'enquête, le commandant Fontenay est un flic expérimenté. Des affaires de meurtre, il en a résolu des dizaines. Mais ici un détail le surprend d'emblée : la victime porte sur le bras un tatouage qui ne date que de quelques heures. Au fil de ses investigations, Fontenay réalise que cette affaire ne ressemble à aucune autre. L'assassin est parfaitement organisé, trop renseigné, minutieux et retord. Puis, de mystérieux messages liés à l'enquête ne cessent d'apparaître, sous forme de tatouages ou de graffitis. Le policier plonge alors dans ce qui sera l'affaire la plus difficile de sa vie. Interne en médecine, Eléonore Conradt vit en Alsace. Son premier roman Sur la peau est lauréat de l'édition 2023 du Prix du polar non publié.