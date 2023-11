Heureux ceux qui sèment et ne récoltent pas

" En quoi donc consistait la magie de sa parole, l'exactitude et la grâce avec lesquelles il se frayait un chemin travers les questions les plus ardues, ne négligeant rien de ce qui méritait d'être considéré (hormis sa personne), scrutant avec la plus grande rigueur, sans jamais toutefois se confondre avec lui, son sujet d'observation ? Comment faisait-il pour dominer cette épouvante qu'il ressentait, comment expliquer cette intuition secrète des moindres réactions de l'interlocuteur, cette délicatesse d'égards ? " Elias Canetti " Il ne voulait pas qu'il soit fait mention de lui publiquement. Si son nom se trouvait imprimé, son visage prenait cette expression de chagrin et de dégoût qui menait ceux qui la voyaient aux remords. Tout écrit le concernant était comme une blessure. C'est pourquoi il sera difficile de parler de lui, maintenant qu'il ne lit plus, qu'il n'entend plus, qu'il ne peut nous l'interdire. Mais il est impossible de faire selon son désir, il est impossible de le laisser sombrer dans l'oubli comme il l'aurait voulu. " Leah Goldberg