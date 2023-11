Est-ce que tu as faim ?. Une recette d'amour

Comme tous les mercredis, Anna-Yi passe la journée avec Grand-mère et mange un délicieux repas à midi. Mais aujourd'hui, ce sera un menu spécial car Anna-Yi fête ses six ans ! Grand-mère lui réserve même une surprise... "Est-ce que tu as faim ? " , c'est la première question que pose toujours Grand-mère à Anna-Yi. C'est sa manière à elle de dire "Je t'aime" . Dans cette histoire imaginée par Grace Ly, la petite-fille réalise pour la première fois que sa grand-mère fait plein de choses à sa manière.