Projet I Care

Las Vegas, de nos jours. Alors qu'un tremblement de terre d'une grande intensité détruit presque entièrement la ville, Karen, ex-docteure au bord de la dépression, recueille Remus, voltigeur virtuose du Cirque du Soleil. Yannis, apprenti reporter en pleine enquête, est coincé dans la centrale Ivanpah en plein désert et Beatriz, étudiante en géologie assez sauvage, se retrouve seule après avoir vu mourir une de ses camarades. Les secours sont injoignables. Entre la chaleur écrasante, la nature qui reprend ses droits et leur propre solitude, chacun tente de survivre du mieux qu'il peut. Les jours passent sans nouvelles de l'extérieur et une question finit par s'imposer : que s'est-il vraiment passé ?