la vertigineuse évasion. 2023

Je m'appelle Lou, j'ai une dizaine d'années, l'énergie d'une centrale nucléaire, l'agilité d'un bouquetin, l'intelligence d'Einstein... "La modestie d'un aigle royal, les chevilles d'un hippopotame. . ". me coupe maman. Ok, j'ai compris le message. Je vais être brève. Ce livre raconte mon enlèvement par 2 bandits en cavale. Et tout ce que je peux vous dire c'est que lorsque j'en ai terminé avec eux, ils étaient au bout de leur vie.