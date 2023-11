Liés par un contrat, ils vont devoir vivre sous le même toit. L'université de Frontverde n'accueille que l'élite : les ultra-sapiens. Grâce à leur génome modifié, ils représentent l'évolution, tandis que les infra-sapiens sont considérés comme inférieurs. Côté ultras, Dimitri Von Baren incarne l'homme idéal. Beau, riche et charismatique, il cache pourtant une lourde part d'ombres. Côté infras, B6-244 est prête à tout sacrifier, jusqu'à son identité et sa sécurité, pour aider sa mère et tenter de faire évoluer la situation des siens en intégrant l'université dans le cadre d'un programme de mixité. Ils se détestent et n'ont a priori rien en commun. Pourtant, un contrat à l'avantage de Dimitri va les lier et les faire vivre sous le même toit. Les règles sont fixées, la joute commence, mêlée de haine et de désir... #Dystopie #EnemiesToLovers #AmourInterdit