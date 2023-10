Terre de mégalithes

Les rives du Morbihan sont une zone exceptionnelle pour le nombre (environ 550), l'importance et la variété de ses monuments mégalithiques, dans un environnement remarquable : le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon. Les plus connus sont les alignements de Carnac, mais il y en a beaucoup d'autres. Erdeven, Locmariaquer, les gravures de Gavrinis, le tumulus de Tumiac, le site d'Er Lannic... Grégoire Laville évoque l'histoire de ces sites prestigieux, ses découvreurs, l'appartenance du site à une culture et un territoire breton, le lien actuel entre les habitants et les mégalithes, les moyens en oeuvre pour la préservation des pierres, la transmission aux générations futures. Grégoire Laville a rencontré historiens et acteurs de ce territoire pour traduire au mieux la grande histoire et la proximité du site avec la population. Très belles photographies d'Yvon Boëlle