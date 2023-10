Agnès suivi de Peau d'Âme

Elle est sans doute l'une des figures les plus énigmatiques des lettres françaises. Catherine Pozzi (1882-1934) est l'auteure d'une oeuvre relativement courte dans laquelle cependant se trouvent deux textes on ne peut plus remarquables. Une nouvelle de facture autobiographique, intitulée Agnès, où l'on découvre l'impertinente virtuosité d'une écriture, dont Jean Paulhan dira qu'il s'agit là "d'une fraîche merveille" . Et puis un texte tout aussi déroutant qu'inclassable, Peau d'Ame, qui relève à la fois des domaines de la philosophie, de la science et de la poésie, où font feu de tout bois le sens de la formule et surtout deux beaux traits d'esprit : la verve et l'humour. Deux ouvrages qui demeurent deux merveilles et qui permettent incontestablement de ranger leur auteur parmi les écrivains de premier plan, lorsqu'ils apportent avec ardeur, par l'écriture et leur vision si singulière, ces nouveaux souffles.