Je suis né de l'écume des vagues océaniques, ai grandi au pied des hautes pierres sacrées et au creux de landes venteuses, me suis caché au sein des forêts sauvages, au rugueux des écorces. Mon nom est Merlin, Myrdinn en langue vieille. Prince des métamorphoses, mon rire et mes vers résonnent encore au profond du légendaire. Ma vie fut d'errance et de rencontres : Arthur, Vivianne, Morgane. Des rois, des dragons, des enchanteresses... Mon histoire est tout enlacée de rosée, de cris, d'envols. Elle est lustrée des pollens de mondes enfuis, de traces disparues au sable des grèves. Elle parle de magie verte, de sauvagerie, d'un temps où le merveilleux habitait encore le coeur des hommes.