La dernière sorcière

1620. Miché Chauderon quitte sa Savoie natale pour Genève où elle est embauchée comme domestique. Sa connaissance des plantes médicinales lui vaut rapidement une réputation de guérisseuse et l'aide à s'intégrer dans une ville où être étrangère, catholique et célibataire fait d'elle une suspecte. Alors que sa notoriété est bien établie, Michée assiste à l'exécution d'une femme condamnée pour sorcellerie. Vivement impressionée, elle redoute que son savoir ne la mette en danger et quitte la ville. Des années plus tard, de retour à Genève, le soupçon de sorcellerie la rattrape. L'histoire vraie de Michée Chauderon, femme libre, maillon de la chaîne de l'histoire des féminicides.