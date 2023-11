Mon pire ennemi

Un drame inexplicable qui vient bouleverser des vies entrecroisées. Des non-dits que l'on bouscule pour ressortir plus forts, parce qu'on est enfin soi, à force de volonté et grâce à l'amour des siens. Des personnages qui se relèvent et reprennent leur vie en mains. C'est le message d'optimisme que délivre Georges GAUTRON dans ce nouveau roman. Faire des évènements inévitables qui nous assaillent, le terreau d'une renaissance. L'auteur nous fait suivre le chemin de ses personnages comme il nous ferait rencontrer des amis. En pointant leurs fragilités, il nous les rend familiers, attirant l'empathie du lecteur et l'envie de les accompagner vers des jours meilleurs, vers une forme de délivrance. En faisant le choix d'une narration à la première personne pour les trois principaux personnages, l'auteur renforce la complicité qui se tisse avec eux au fil des pages dans le style fluide et précis qu'on lui connaît. Un roman chorale avec les quartiers nord de Clermont-Ferrand comme décor.