La poterie en toute simplicité - Modelage sans tour à portée. Modelage sans tour à portée de mains

Emily Proctor réalise ses poteries selon des techniques de modelage ancestrales, dans une démarche visant à renouer avec le passé. Leurs formes volontairement simples et primitives permettent à la texture, à la couleur de l'argile et à l'émail de s'exprimer pleinement. Elle vous propose dans cet ouvrage 24 projets à réaliser sans tour, détaillés étape par étape. Fonctionnelles (bols, assiettes, vases) ou purement décoratives, ces créations sont classées par niveau de difficulté, de débutant à expert. Pour chaque projet, l'autrice vous guide et explique toutes les techniques employées, de la plaque et du pinçage jusqu'à la gravure et l'émaillage. A ses côtés, vous découvrirez l'art du modelage, du temps long et du plaisir tactile. S'exprimer en créant, c'est la promesse de ce livre !