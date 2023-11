Un sale boulot

Charlie Asher a tout pour être heureux : ce "mâle bêta" est à l'abri des codes de la virilité toxique, et même s'il est globalement craintif, on peut le supposer futur bon père de famille. Mais la gentillesse ne protège pas de la tragédie : Rachel, sa femme, meurt en couches. Voilà Charlie père et veuf le même jour. Ne serait-il pas aussi fou ? Il croise un étrange bonhomme qui n'apparaît pas sur les caméras de sécurité, soupçonne les babioles de son magasin d'antiquité d'abriter des âmes, croise des démons amateurs de chairs humaines (crues) et rencontre... la police des Morts. C'est que Charlie, sans le savoir, vient de se faire embaucher par... la mort ? Charlie, ou sa fille qui parle à peine ? Des corbeaux géants, des voix qui sortent des égouts et un San-Francisco halluciné peuplé de personnages délirants, Christopher Moore laisse encore une fois parler son imaginaire absurde et morbide avec un Charlie Asher, protagoniste couard et mortellement attachant.