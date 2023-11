Energie nucléaire : on arrête tout et on réfléchit !

Si le recours à l'énergie nucléaire est en voie de disparition presque partout dans le monde, la France fait figure d'exception. Elle persiste à l'utiliser et à la développer au nom d'une prétendue indépendance, cultivant le mythe d'une croissance infinie incompatible avec l'urgence écologique. Directeur général d'Agir pour l'environnement, Stéphen Kerckhove dénonce la "jancovicisation des esprits" et apporte une réponse argumentée aux fausses évidences colportées par les défenseurs du nucléaire. Car non, le nucléaire ne contribue pas à l'autonomie du pays. Non, il ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique. Non, il n'est ni bon marché ni sûr. Car oui, la sobriété et les énergies renouvelables sont une des solutions efficaces pour en finir avec notre dépendance aux énergies fossiles. Ce livre est un plaidoyer pour un autre modèle énergétique, qui nous engage toutes et tous, individuellement et collectivement. La collection On arrête tout et on réfléchit ! Des livres de vulgarisation scientifique écrits par des experts pour faire le point sur des sujets d'actualité dans le domaine de l'environnement et favoriser la mobilisation citoyenne. Directeur général de l'association Agir pour l'Environnement, Stéphen Kerckhove a participé au débat national sur l'énergie en 2003 et au Conseil national du débat sur la transition énergétique en 2013. Il est l'auteur de nombreux ouvrages ayant trait aux questions écologiques, notamment Sortir du nucléaire : c'est possible (Nova éditions, 2011) et plus récemment Le Meilleur des e-mondes. Résister à la 5G et à ses conséquences (Rue de l'échiquier, 2022).