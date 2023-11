Dune : Maison Harkonnen

Dans un empire galactique féodal s'affrontent des familles vassales, chacune à la tête d'une planète : complots, traîtrises, pièges et coups d'Etat sont légion. Mais, dans l'ombre, une confrérie féminine millénaire cherche à créer un surhomme qui maîtrisera le temps et l'espace, renversera l'ordre établi et mettra fin à ces guerres intestines... Les années ont passé depuis le récit conté dans Dune : Maison Atréides, et la puissance de la maison Harkonnen ne cesse de croître. Ses machinations complexes et brutales façonnent peu à peu l'avenir des figures emblématiques qui composent le monde de DUNE. Brian Herbert et Kevin J. Anderson, auteurs du best-seller Avant Dune : La Maison Harkonnen, adaptent pour la toute première fois leur récit (créé à partir des notes du créateur de Dune, Frank Herbert) en roman graphique. Magnifiquement illustré par Michael Shelfer (Domino), voici le meilleur moyen de découvrir ou redécouvrir l'une des plus grandes sagas de science-fiction de tous les temps.