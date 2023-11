Pellegrino ARTUSI. La science en cuisine et l'art de bien manger

"La science en cuisine et l'art de bien manger" , écrit en 1891 par l'écrivain et gastronome Pellegrino Artusi, est le plus célèbre livre de cuisine italienne considéré, depuis toujours, comme la bible de la cuisine familiale italienne, source d'inspiration et référence pour les cuisiniers, les gastronomes et les professionnels de la chose alimentaire. Les 790 recettes ont été recueillies par Artusi lors de ses nombreux voyages ou reçues par la Poste de ses correspondants de toute l'Italie : la plupart d'entre elles sont augmentées de conseils et commentaires, après avoir été testées par l'auteur et ses cuisiniers. Cet ouvrage a été le premier à inclure des recettes des différentes régions italiennes dans un seul volume, et a le privilège d'avoir jeté les bases d'une cuisine nationale, dans une Italie fraîchement réunifiée. Il est également considéré comme le moteur de diffusion de la langue italienne sur le territoire national ainsi qu'un important témoignage historique. Ecrit avec sagesse et ironie, traduit dans de nombreuses langues, il représente un chef-d'oeuvre de la cuisine italienne et du service à table avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Le même auteur a édité et publié 15 rééditions à ses frais, mettant à jour le lexique et ajoutant de nouvelles recettes jusqu'en 1911, année de sa mort. Depuis cette date, le livre n'a jamais été modifié. Aujourd'hui encore, il connaît un succès toujours renouvelé. Le volume est enrichi, par les traducteurs, d'une ample introduction et d'un éventail de notes au texte, principalement de type lexical, pour traduire et explorer de nombreux mots et expressions populaires, locutions et proverbes, mais aussi de type explicatif pour éclairer un contexte historique et littéraire et ainsi mieux faire saliver et voyager le lecteur.