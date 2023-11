Les Mongols et le monde. L'autre visage de l'empire de Gengis Khan

Alors que les historiens des mondialisations se concentrent habituellement sur les connections entre l'Europe et la Chine, sans tenir compte du rôle décisif des nomades dans les circulations entre l'Est et l'Ouest, ce livre montre comment les descendants de Gengis Khan devinrent la force motrice du développement mondial aux 13e-14e siècles. Les Mongols ont contribué à tout ce que nous considérons symbole de modernité : science, administration, ouverture à la multiplicité religieuse, écriture, art, médicine, mathématiques ou encore cartographie et astronomie - en attestent les objets inédits présentés dans cet ouvrage. A travers dix chapitres thématiques, une équipe scientifique internationale (France, Mongolie, Allemagne, Italie, Japon et USA) révèlent pour la première fois au grand public français les arcanes de ce phénomène extraordinaire.