Le beau livre illustré du texte le plus influent de la philosophie orientale " Celui qui cultive la Vertu se conforme à la Vertu. Celui qui a perdu le contact avec la Vertu et la Voie se conforme uniquement à la perte. " Depuis plus de 2 500 ans, le Tao Te Ching, " livre de la Voie et de la Vertu ", guide les taoïstes à travers le monde. Devenu le texte le plus influent de la philosophie orientale, ce manuel de vie continue de fasciner et d'éclairer notre chemin moral et spirituel à travers ses 81 préceptes d'une profonde sagesse. Ce texte classique est ici présenté dans une édition remarquablement illustrée grâce à une iconographie chinoise d'une grande élégance, qui fait ressortir le caractère intemporel de ce texte et ses conseils subtils sur l'art de vivre.