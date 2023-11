Ecriture de l'inachèvement dans le cycle Soifs de Marie-Claire Blais

Elisabeth Nardout-Lafarge analyse ici le fonctionnement du cycle Soifs (douze romans parus entre 1995 et 2023 - le dernier étant une publication posthume) de Marie-Claire Blais, à partir de l'hypothèse d'un inachèvement constitutif qui opère tant au niveau thématique (en établissant avec l'actualité américaine et internationale des 26 dernières années un rapport étroit et quasi-simultané), qu'au niveau formel (notamment par la construction syntaxique particulière de la longue phrase qui caractérise le cycle, la réapparition de personnages et le chevauchement des mêmes scènes sans cesse reprises et précisées). Les quatre premiers chapitres (respectivement consacrés à l'originalité de Soifs parmi les formes longues en littérature, à l'analyse de sa ponctuation, de sa narration et de l'économie du temps qu'il met en place) portent davantage sur la dimension formelle. Les quatre chapitres suivants s'attachent à montrer, à propos d'exemples précis, le déploiement de cette poétique ouverte : ils étudient respectivement la construction de l'événement à travers la figuration de la guerre (chapitre 5), le rapport à la littérature inscrit dans les livres, les auteurs et auteurs fictifs nombreux dans le cycle (chapitre 6), la construction du personnage selon la technique du profil perdu (chapitre 7) et, finalement, la mise en scène de communautés (chapitre 8). En conclusion l'autrice décrit la vision politique singulière que le cycle propose et d'en prendre la mesure.