Conseils du pharmacien en homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, nutrithérapie, 3e ed. 84 fiches pratiques

Cet ouvrage permet de proposer une solution naturelle et efficace à tous les problèmes de santé bénins rencontrés à l'officine. Il est destiné à l'ensemble de l'équipe officinale : pharmaciens, préparateurs en pharmacie et étudiants. Classés par ordre alphabétique, des conseils sont traités sous forme de fiches claires et synthétiques abordant les points suivants : - définition ; - signes cliniques ; - nécessité d'une consultation médicale ; - conseil complet avec différentes alternatives thérapeutiques : homéopathie, phytothérapie, aromathérapie et nutrithérapie ; - conseils préventifs et règles hygiénodiététiques. Un ouvrage essentiel pour la pratique quotidienne en officine.