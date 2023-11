Saint Louis. Un roi pour les pauvres

Quand il monte sur le trône à douze ans, Louis IX est déjà préparé spirituellement et politiquement pour ce rôle. Il va faire entrer la France dans une monarchie plus moderne et moins féodale. Il interdit les tournois et accroît le rayonnement des villes, notamment grâce aux foires. Energique, mais de santé fragile, sage et courageux, il fait un mariage d'amour avec Marguerite de Provence , ils auront 8 enfants qu'ils éduquent dans la foi. Il met fin à la guerre et rend la justice en accordant une attention particulière aux plus faibles et aux pauvres. Il fait construire des hôpitaux et des hospices. Contemporain de saint Thomas d'Aquin et de saint Bonaventure, il apprécie la compagnie des dominicains et des franciscains. Il rachète la couronne d'épines et d'autres reliques, et fait construire la Sainte Chapelle pour les protéger. C'est aussi la fin de la construction de Notre-Dame. Il participe à la 7e croisade, puis à la 8e croisade au cours de laquelle il meurt de la peste devant Tu