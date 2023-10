Les plus célèbres romans de H. G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes, réunis en un album relié. Un classique à offrir ou à s'offrir idéal pour les fêtes de fin d'année ! Récit d'une invasion extraterrestre, La Guerre des mondes (1898) est l'un des premiers chefs-d'oeuvre de l'anticipation. Imprégné de darwinisme et de culture scientifique, H. G. Wells (1866-1946) ne se contente pas du probable : l'impossible est son domaine. En quelques années, de 1895 à 1901, il conçoit ses romans les plus fameux : La Machine à explorer le temps, qui présage l'extinction de l'humanité ; L'Homme invisible, l'aventure d'un savant dépassé par son invention ; L'Ile du docteur Moreau, qui met en scène la révolte de monstres hybrides ; et Les Premiers hommes dans la lune, qui décrit l'exploration de notre satellite, peuplé d'insectes évolués... La veine sociale de Wells est plus sensible dans Une histoire des temps à venir et dans Miss Waters, tandis qu'Au temps de la comète rêve d'une humanité purgée de ses travers par la collision d'un astre gazeux. Moraliste et visionnaire, Wells a même anticipé l'apocalypse mondiale dans La Guerre dans les airs (1908)... Tels sont les neuf romans rassemblés dans ce volume qui offre un portrait complet du maître de la science-fiction. Depuis 2014, sous le label " Bibliothèque des classiques " et regroupés en un volume relié, paraissent les chefs-d'oeuvre d'auteurs de premier ordre à prix accessible. Ces recueils, à offrir ou à s'offrir, ont leur place dans toutes les bibliothèques.