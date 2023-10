La communication ça soigne et ça se soigne

Ce roman graphique, écrit par Laure Watelet, médecin urgentiste, et savamment illustré par Pauline Antoine permet au lecteur de se poser les bonnes questions sur la communication dans le domaine du soin et de trouver une très belle synthèse des grands principes de cette communication, résumée dans un dessin et quelques mots sur une page ! Un style ludique avec des illustrations humoristiques décrit ce que peut vivre, ressentir un patient qui vient aux urgences, à l'hôpital... Le livre se lit et se regarde facilement. Même pour un soignant pressé, cette lecture est un moment "d'apprentissage ludique", de détente humoristique, où on découvre sous la plume d'un médecin de terrain et d'une illustratrice douée les travers des interactions verbales et non verbales avec les patients. La lecture prend peu de temps, elle peut être arrêtée et reprise, elle peut s'approfondir à volonté en fonction des besoins du lecteur. Un plaisir de découvrir et décoder l'univers des soignants et les remèdes à apporter quand l'intention est déconnectée du résultat. La majorité des soignants ont d'excellentes intentions, mais la communication thérapeutique s'apprend et se perfectionne tout au long de l'activité professionnelle du personnel soignant. Voici donc l'occasion d'approfondir leurs connaissances. Mieux communiquer pour mieux soigner !