Bébés dinosaures

Assister à la naissance d'un Citipati, apprendre que le titanosaure ne pouvait pas couver ses oeufs à cause de son poids, s'émouvoir devant un bébé Massospondylus sans dents, découvrir les dangers d'être petits et vulnérables avec de jeunes Mussaurus... Grâce aux recherches les plus actuelles, voici enfin un titre pour tout savoir sur le monde plein de dangers des plus incroyables bébés animaux.