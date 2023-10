Ma cuisine simple et bon marché

Soixante recettes italiennes gourmandes pour tous les jours et tous les budgets Les tomates, les pommes de terre, les carottes, les champignons, la dinde, les pommes, les légumineuses, les oeufs, les herbes, les conserves, les céréales, le pain. A partir de ces douze ingrédients simples, Luana Belmondo propose des recettes faciles et économiques, en montrant comment ne rien gâcher. Involtini de dinde à la romaine, tourte pommes et scarole, oignons farcis, oeufs à la sicilienne... grâce à des idées originales inspirées de sa culture italienne, la fameuse cuisinière revisite des produits que l'on a tous sous la main. Avec sa gaieté et sa générosité habituelles, elle réinvente nos menus du quotidien. Qui a dit qu'il fallait nécessairement payer cher et être un grand spécialiste des fourneaux pour se régaler ?