Le costume de rhinocéros. Apprivoise ton hypersensibilité

Et si on te disait qu'il y avait un moyen d'apprivoiser ton hypersensibilité ? Fini d'être triste pour tout et rien, fini d'être submergé par tes émotions... La solution ? Une petite fille l'a trouvé en se construisant un costume de rhinocéros à la peau bien épaisse, dans lequel plus rien ne peut l'atteindre ! Plus rien ? mais ne passe-t-elle pas à côté de tout ce qui rend heureux ? Elle va découvrir que la véritable force réside dans sa capacité à embrasser chaque émotion avec courage. Un livre indispensable qui réconciliera tous les enfants hypersensibles avec ce qu'ils ressentent. Pour les aider au quotidien, retrouvez une liste de petites routines issues de l'expérience de l'autrice, qui fut elle-même une enfant hypersensible. Ton hypersensibilité est ta force.