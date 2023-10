La montagne de glace

Au pôle le plus sud, au lendemain d'une nuit d'aurore australes... Découvrez le périple d'un iceberg que les courants marins entraînent inexorablement vers le nord et sa disparition. Un texte poétique sublimé par de superbes illustrations qui montrent tout à la fois la puissance de l'iceberg et sa petitesse dans l'immense océan australe... comme une allégorie de la condition humaine. Marie Détrée, peintre officiel de la Marine, nous livre dans cet ouvrage un témoignage picturale et poétique de son expérience en Antarctique et de l'impact du réchauffement climatique.