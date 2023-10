30 destins d'aventuriers

Ils ont voyagé, exploré, navigué, survolé... Ils ont vécu des vies frôlant le danger mais sont souvent devenus des symboles de courage et de ténacité. Les baroudeuses et les audacieux réunis dans cet album ont choisi un parcours de l'extrême qui va ravir les enfants en quête d'aventures ! Du désert du Sahara aux confins de l'Asie en survolant les pôles, nombreux sont celles et ceux qui ont opté pour une existence parfois risquée, mais toujours passionnée ! Certains ont battu des records, d'autres ont sauvé des animaux ou ouvert la voie à des découvertes scientifiques phénoménales, mais toutes les héroïnes et héros de cet album ont pour point commun d'avoir suivi leur rêve d'enfant. De Jessica Watson, qui s'est lancé à 16 ans dans un tour du monde à la voile en solitaire, à Aliénor le Gouvello, qui a traversé l'Australie à cheval en 2015, ou encore Jane Goodall, partie vivre dans la jungle pour observer les chimpanzés, les personnages féminins de cet album n'ont rien à envier aux périples vécus en ballon, à selle de dromadaire ou au pied des volcans par Jean-Louis Etienne, Wilfred Thesiger, Haroun Tazieff ou Paul-Emile Victor. Autant de destins et d'expériences pour découvrir le monde et explorer la planète à travers les yeux de figures inoubliables qui se sont lancé dans l'aventure à corps perdu. En convoquant moments historiques et grands espaces, voici 30 portraits pour les 8/12 ans avides de sensations fortes !