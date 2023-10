Spinoza. L'homme qui a tué Dieu

Comment Spinoza a inventé le monde moderne. Amsterdam, 1640. Un homme est excommunié de la communauté juive portugaise à Amsterdam pour avoir remis en question les Ecritures. Le jeune Benoît de Espinosa assiste à la scène et l'épisode fait germer en lui un doute. Et si ce que raconte la Bible était faux ? Le soupçon va lancer Bento dans la plus grande quête intellectuelle qui soit. Qui a vraiment écrit les textes sacrés ? Quelle est la vérité sur Dieu ? Qu'est-ce que la nature ? Toutes ces questions sont interdites et le jeune Spinoza va bientôt en payer le prix. Rabbins et prédicateurs chrétiens commencent à le persécuter et l'accusent d'hérésie. Inspiré par la vie prodigieuse du plus grand philosophe portugais de tous les temps, J. R. dos Santos nous raconte comment Spinoza a mis fin à l'âge des ténèbres et inventé le monde moderne. Comment il est devenu " L'homme qui a tué Dieu ".