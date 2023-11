Mes petites prières aux guides spirituels

Nous sommes tous guidés et aidés par des guides spirituels qui nous protègent. Grâce à ces 44 cartes contenant des prières spirituelles lumineuses et puissantes, vous pourrez communiquer avec vos guides et créer un lien fort avec eux afin qu'ils vous accompagnent, vous soutiennent et vous exaucent dans tous les domaines de votre vie. Sur chaque carte, une affirmation positive active les hautes vibrations de la prière pour renforcer puissamment tous vos souhaits.